Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, sabato 6 gennaio 2024, alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024, lo show condotto da Amadeus che – essendo abbinato alla lotteria nazionale – annuncerà quest’anno ai fortunati possessori i biglietti vincenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo “Speciale Lotteria Italia 2024” di Affari Tuoi sarà diviso in due parti: la prima sarà costituita da una partita classica del game show, che vedrà giocare il concorrente rappresentante la regione che verrà sorteggiata. A lui (o lei) il compito di scegliere il pacco nel quale ritiene possa esserci il montepremi più alto, e di riuscire a destreggiarsi tra le offerte fatte telefonicamente dal “Dottore” ad Amadeus.

Una volta terminata la partita, inizierà la seconda parte della puntata dedicata al gioco legato alla Lotteria. A darsi battaglia questa volta saranno volti noti del cinema e della televisione che, ospiti in studio fin dall’inizio dello speciale, dovranno dar prova di abilità rispondendo a domande sulle regioni italiane. Faranno parte del cast, tra gli altri, anche Stefano Accorsi, Virginia Raffaele, Maria Chiara Giannetta e Lillo.

E saranno proprio loro a decretare i fortunati vincitori della Lotteria Italia. La classifica finale di questo gioco, infatti, determinerà l’ordine di assegnazione dei premi di prima categoria, incluso il primo ambitissimo premio da 5 milioni di euro.

Per la Lotteria Italia non si tratta della prima collaborazione con “Affari tuoi”. La prima volta risale al 2004, quando il programma era condotto da Paolo Bonolis. Nel 2009 è stata la volta di Max Giusti mentre nel 2015 e nel 2016 è stato Flavio Insinna a portare avanti l’estrazione dei premi della Lotteria Italia durante la trasmissione. Nel 2023, infine, Amadeus ha iniziato ad annunciare quotidianamente i vincitori dei premi giornalieri il 16 ottobre, in vista dell’estrazione finale del 6 gennaio.

Streaming e tv

Dove vedere Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 6 gennaio 2024 – alle ore 20,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.