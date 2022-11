Addio al nubilato: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 9 novembre 2022, su Rai 2 va in onda il film Addio al nubilato, pellicola del 2021 diretto da Francesco Apolloni. Il film, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale dello stesso Apolloni, ha come protagoniste Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Addio al nubilato? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film diretto da Francesco Apolloni racconta la storia di un gruppo di donne, quattro amiche – interpretate da Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa – che si ritrovano alla vigilia del matrimonio di una di loro si apprestano a festeggiare l’addio al nubilato. Il film, narrando cosa accade in questo party, che sembra quasi un rito prematrimoniale propiziatorio, approfondirà il tema dell’amicizia femminile.

Addio al nubilato: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Addio al nubilato? Protagonisti sono Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Antonia Fotaras, Tecla Insolia. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Laura Chiatti: Linda

Antonia Liskova: Eleonora

Chiara Francini: Vanessa

Jun Ichikawa: Akiko

Antonia Fotaras: Chiara

Adrian Gaeta: Ambrogio

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Addio al nubilato, in onda questa sera su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Addio al nubilato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 9 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.