Achille Lauro, il litigio con Antonella Elia a Pechino Express 2017

ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA – Questa sera, martedì 25 febbraio 2020, dopo la terza puntata di Pechino Express (intorno alle ore 23,30) su Rai 2 andrà in onda Achille Lauro Express: da Pechino a Sanremo. Uno speciale dedicato al cantante reduce dalle performance sul palco dell’Ariston che tanto hanno colpito sia il pubblico sia la critica.

I fan di Pechino Express potranno quindi rivedere una delle prime apparizioni in tv del duo formato da Achille Lauro e Boss Doms avvenuto proprio all’interno dell’adventure game di Rai 2. Quando? Nel 2017, sesta stagione di Pechino Express, dove i due amici e compagni formavano la coppia de I Compositori. Durante la gara ci fu un diverbio tra il cantante e Antonella Elia, anche lei concorrente. Il motivo? Di seguito tutte le informazioni.

Il litigio con Antonella Elia

Nel corso della quarta puntata dell’edizione 2017 di Pechino Express Achille Lauro ebbe uno scontro con Antonella Elia, oggi chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, allora partecipante in coppia con Jill Cooper. Attaccata dal cantante per una scorrettezza nel corso della gara, la Elia rispose: “Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri… e forse sparisci domani”. La concorrente accusò Lauro di aver giocato sporco. Ma la discussione si spostò presto sul personale. La Elia infatti rimase turbata per le parole di Lauro: “Sei venuta qui a fare televisione”. “Io non sono in tv da 5 anni – la risposta dell’Elia – non ho deciso di fare ospitate, programmi, mi sono dedicata al teatro”. Episodio che presumibilmente oggi, 25 febbraio, rivedremo nel corso di Achille Lauro Express in onda dalle 23,30 su Rai 2.

