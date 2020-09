A spasso nel bosco: trama, cast e streaming del film

Stasera in tv, in seconda serata (ore 23,50) su Rai 1 va in onda A spasso nel bosco (A Walk in the Woods), film del 2015 diretto da Ken Kwapis con protagonista Robert Redford, qui anche produttore, nei panni di Bill Bryson, giornalista e scrittore statunitense. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’anziano scrittore Bill Bryson decide di cimentarsi in un’escursione molto impegnativa sul Sentiero degli Appalachi, lungo più di tremila chilometri. Su insistenza della moglie Catherine, che teme per la sua incolumità, l’uomo cerca quindi qualcuno con cui condividere il cammino. L’unica persona disponibile all’impresa è Stephen Katz, un vecchio amico che non vede da anni e con cui aveva affrontato un rocambolesco viaggio in Europa più di quarant’anni prima. Bill e Stephen si avventurano così in un’esperienza che riserverà loro parecchie sorprese.

A spasso nel bosco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di A spasso nel bosco, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Robert Redford: Bill Bryson

Nick Nolte: Stephen Katz

Emma Thompson: Catherine Bryson

Mary Steenburgen: Jeannie

Kristen Schaal: Mary Ellen

Nick Offerman: REI Dave

Streaming e tv

Dove vedere A spasso nel bosco in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi su Rai 1 dalle ore 23,50. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

