A Natale mi sposo: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

A Natale mi sposo è il film in onda su Canale 5 questa sera, 5 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25. Si tratta di un film comico del 2010 diretto da Paolo Costella, nel quale fa la sua ultima apparizione Anna Longhi. Una commedia corale con protagonisti, tra gli altri, Massimo Boldi, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi ed Elisabetta Canalis. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film A Natale mi sposo? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Gustavo Godendo (Massimo Boldi), un cuoco milanese, proprietario di un piccolo ristorante a Roma, dove lavorano Cecco (Massimo Ceccherini), lavapiatti, Rocky (Enzo Salvi), un ex pugile, e Fabio (Jacopo Sarno), il figlio adolescente di Gustavo, come cameriere. La mascotte del titolare è un piccolo porcellino d’India di nome Gualtiero.

Un giorno Fabio rivede la sua ex fidanzata Chris (Lucrezia Piaggio), che si trova nella Capitale per cercare un cuoco da assumere per il suo matrimonio con Steve (Simon Grechi) che si svolgerà a St. Moritz. Tra tutti gli chef, viene scelto proprio Gustavo, scambiato per uno chef di successo, grazie a un piano architettato dal figlio. Le nozze sono a carico di Tony (Vincenzo Salemme), il padre della sposa, che si mostra facoltoso e ricco possidente, ma in realtà della cospicua eredità della moglie Sara (Nancy Brilli) non è rimasto molto. A occuparsi del ricevimento saranno Gina (Teresa Mannino) e Paloma (Elisabetta Canalis), combinandone di tutti i colori. Nonostante gli intoppi organizzativi, tutto sembra filare apparentemente liscio, ma alla fine un colpo di scena stravolgerà in un attimo la vita di tutti.

A Natale mi sposo: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Massimo Boldi, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Elisabetta Canalis, Massimo Ceccherini, Teresa Mannino, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio, Jacopo Sarno, Valeria Valeri e Simon Grechi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Massimo Boldi: Gustavo Godendo

Vincenzo Salemme: Antonio detto Tony

Nancy Brilli: Sara

Enzo Salvi: Rocky

Massimo Ceccherini: Cecco

Lucrezia Piaggio: Chris

Teresa Mannino: Gina

Elisabetta Canalis: Paloma

Loredana De Nardis: Patty

Jacopo Sarno: Fabio

Simon Grechi: Steve

Riccardo Miniggio: Mr. Cook

Valeria Valeri: Anna

Cristina Del Basso: Luisa

Fabrizio Fontana: Capostazione svizzero

Anna Longhi

Jonathan Kashanian

Trailer

Vediamo ora il trailer del film A Natale mi sposo, questa sera – 5 gennaio – su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere A Natale mi sposo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 gennaio 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.