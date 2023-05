A mano disarmata: trama, cast, trailer, storia vera, streaming del film su Federica Angeli su Rai 3

A mano disarmata è il film in onda questa sera, giovedì 25 maggio 2023, su Rai 3 dalle 21.20. La pellicola del 2019 diretta da Claudio Bonivento racconta la storia vera della giornalista di Repubblica Federica Angeli (interpretata da Claudia Gerini), finita sotto scorta per aver scritto articoli sulla malavita di Ostia. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film A mano disarmata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama: Storia vera

Il film di Claudio Bonivento, con Claudia Gerini, Francesco Pannofino, Francesco Venditti e Mirko Frezza è tratto da una storia vera. Quella di Federica Angeli, la giornalista del quotidiano la Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Da cronista dell’edizione romana del quotidiano, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua unica vera arma è – e sarà sempre – la penna.

Il film A mano disarmata racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto.

A mano disarmata: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film A mano disarmata, tratto da una storia vera, ma qual è il cast? Una straordinaria Claudia Gerini veste i panni di Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Nel cast anche Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Nini Salerno, Francesco Pannofino, Francesco Venditti e Mirko Frezza. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Claudia Gerini: Federica Angeli

Francesco Pannofino: Riccardo Torrisi

Mirko Frezza: Calogero Costa

Milena Mancini: Alessia Angeli

Daniele Monterosi:

Francesco Venditti: Massimo Coluzzi

Maurizio Mattioli: Guido Serra

Rodolfo Laganà: Rocco Costa

Massimo De Francovich: Egidio Angeli

Nini Salerno: Il maresciallo

Giorgio Gobbi: Peppe

Gaetano Amato: Matteo Martella

Emanuela Fanelli: Chiara Colombo

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film A mano disarmata, stasera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere A mano disarmata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.