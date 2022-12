A che ora inizia Masterchef Italia 12: l’orario d’inizio dell’edizione 2022 2023 del cooking show su Sky

A che ora inizia Masterchef Italia 12? Il cooking show di Sky va in onda da giovedì 15 dicembre 2022 con l’edizione 2022 2023. In particolare Masterchef Italia 12 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15. Al momento non è prevista la messa in onda su Tv8, ma sicuramente verrà trasmesso nei prossimi mesi. L’orario quindi è alle 21.15. Potete comunque recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, su Sky Go o su NOW in streaming. In tutto sono previste 12 puntate. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo.

Le novità

Tornano le Esterne ma resistono gli Skill Test, che vengono potenziati: la prova più tecnica di MasterChef si terrà alla presenza di un ‘Commissario Esterno’, un supervisor esperto che osserverà il comportamento e le abilità dei concorrenti. Torneranno poi le amatissime esterne: una delle prime prove in Esterna della 12esima stagione si tiene a Terni o meglio alla Cascata delle Marmore. Il set per la realizzazione della sfida tra Brigata Rossa e Brigata Blu dovrebbe essere allestito a Piazzale Byron, con vista sulla cascata. Altre mete raggiunte da giudici e Brigate Bassano del Grappa, Tropea e Cervinia.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming, ma dove vederlo? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.