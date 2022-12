7 donne e un mistero: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 11 dicembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film 7 donne e un mistero. Si tratta di una divertente commedia del 2021 diretta da Alessandro Genovesi, liberamente ispirato alla pellicola francese del 2002 8 donne e un mistero diretto da François Ozon, a sua volta basato sulla pièce teatrale del 1958 Huit femmes di Robert Thomas. Nel cast grandi attrici come Margherita Buy e Diana Del Bufalo, ma anche Ornella Vanoni. Di seguito la trama, il cast completo, il trailer e dove vedere in streaming 7 donne e un mistero.

Trama

Il film segue le ore successive all’omicidio di un uomo, un imprenditore con moglie e figlie, ucciso misteriosamente nella sua casa. Nella villa del morto sono riunite tutte le donne che, in un modo o nell’altro, sono appartenute alla sua vita e che invece di festeggiare la Vigilia di Natale, come previsto, si ritrovano con un omicidio da risolvere. Tutte sono sospettate e, mentre ognuna cerca di buttare fango sulle altre, rivelando i segreti altrui, sono costrette ad affrontare situazioni che fino ad allora non avevano voluto mettere in luce. Ma chi è il vero omicida?

7 donne e un mistero: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Margherita Buy: Margherita

Diana Del Bufalo: Susanna

Sabrina Impacciatore: Agostina

Benedetta Porcaroli: Caterina

Micaela Ramazzotti: Veronica

Luisa Ranieri: Maria

Ornella Vanoni: Rachele

Luca Pastorelli: Marcello

Marco Rossetti: ispettore Giovanni Ripoldi

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda su Sky Cinema

Streaming e tv

Dove vedere 7 donne e un mistero di Spagna in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 dicembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.