47 Ronin: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 47 Ronin, film del 2013 diretto da Carl Rinsch e con protagonisti Keanu Reeves, Cary-Hiroyuki Tagawa, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi. La sceneggiatura del film, scritta da Chris Morgan e Hossein Amini, si basa sulla vera storia dei quarantasette Ronin, un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo si opposero allo shogun per vendicare l’uccisione del loro daimyo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettagli.

Trama

Siamo nel tardo Giappone feudale. Kai, il protagonista, è un emarginato mezzo giapponese e mezzo inglese, che vive nel dominio di Ako, dominato dal benevolo Asano Naganori, che lo adottò quando era poco più che un ragazzino. Kai prova un amore reciproco per Mika, la figlia di Asano, nonostante il giovane non sia molto considerato dai samurai del di lei padre data la sua discendenza di sangue misto. Prima di essere ricevuto dallo Shogun, Tokugawa Tsunayoshi, Asano viene visitato dal maestro delle cerimonie dello Shogun, un certo Lord Kira, che vuole prendersi il dominio di Ako per sé. Kira si serve dell’aiuto di una kitsune mutaforma di nome Mizuki, la quale manda un Kirin (un drago di fulmini) a uccidere Asano nella foresta della regione. Asano e i suoi samurai combattono duramente contro il mostro, che verrà poi ucciso da Kai. Durante la visita dello shogun, Kai riconosce Mizuki, grazie al colore degli occhi, come la volpe bianca incontrata nel bosco, e in seguito tenta invano di avvertire Kuranosuke Oishi, principale consigliere di Asano, del pericolo.

47 Ronin: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 47 Ronin, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keanu Reeves: Kai

Hiroyuki Sanada: Kuranosuke Oishi

Cary-Hiroyuki Tagawa: Shogun

Kou Shibasaki: Mika

Tadanobu Asano: Lord Kira

Rinko Kikuchi: Mizuki, la strega

Jin Akanishi: Chikara Oishi

Togo Igawa: Lord Tengu

Rick Genest: Savage

Min Tanaka: Lord Asano

Rob Bottitta: Voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere 47 Ronin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.