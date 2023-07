20 anni che siamo italiani: le anticipazioni (cast e ospiti) della terza e ultima puntata (replica), 29 luglio

Questa sera, sabato 29 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica 20 anni che siamo italiani, programma televisivo trasmesso dal 29 novembre al 13 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1 per tre puntate con la conduzione di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Al loro fianco tantissimi ospiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast e quali sono gli ospiti della terza puntata di 20 anni che siamo italiani? Quella di stasera è l’ultima di tre puntate in replica con lo show guidato da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Un ricco cast di ospiti accompagnerà i due protagonisti che divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro Paese.

Una grande orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa che renderà lo show unico e originale.

Tra gli ospiti di questa sera di 20 anni che siamo italiani: Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo che, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagnano i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti.

Streaming e tv

Dove vedere 20 anni che siamo italiani in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in replica su Rai 1 il sabato sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo o rivederlo in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.