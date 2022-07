Simona Ventura è “dispiaciuta” per la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, “queste coppie rappresentano il sogno”. Lo ha detto in un’intervista con il Messaggero. A febbraio, dopo le prime voci sulla separazione dei due poi smentite, la conduttrice aveva pubblicato un post in cui dava dei consigli “non richiesti” alla coppia. Ilary Blasi, che però non aveva apprezzato, a questo messaggio ha risposto: “Non è certo mia amica”.

Inoltre, Simona Ventura, che ha un rapporto d’amicizia con l’ex marito Stefano Bettarini, al Messaggero ha raccontato che, al contrario, l’ex capitano della Roma è stato molto carino con lei dopo il post. Blasi “non tanto, ma posso capirlo”, ha specificato. “Lui è il re di Roma”, ha detto riferendosi al calciatore che “ha rifiutato proposte fortissime, pur di rimanere nella sua città”. Ha definito, poi, “lodevole” l’aver cercato una strada per non far soffrire i figli dopo la separazione è che “comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.

Per Simona Ventura, Totti e Blasi insieme “erano bellissimi”. “Sono due che hanno sempre dato l’idea di essere molto solidi, nonostante gli scossoni”, ha raccontato al Messaggero. E sul futuro consigli non ne darebbe. Ha specificato che si può essere bravi genitori anche se non si è più una coppia. “Tutti i segnali vanno in quella direzione: tuteleranno responsabilmente i loro figli”, ha concluso.