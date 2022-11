Tommaso Zorzi si è circonciso: “Vorrei che la morfina non finisse mai”

Tommaso Zorzi si è sottoposto ad un intervento per la circoncisione. L’influencer ha tenuto aggiornato i suoi due milioni di follower su Instagram con Storie e video ironici. Un’operazione che il giovane conduttore avrebbe dovuto fare da tempo, ma finora aveva sempre rimandato. L’ex gieffino ha aggiornato i fan passo passo, con foto prima di entrare in sala operatoria, mentre indossava camice e cuffietta, fino al rientro a casa.

“Vorrei dirvi che è andato tutto bene e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai – ha raccontato Zorzi su Instagram – Alla fine l’ho fatto in anestesia totale ma sedato, perché è stata un’operazione un pochino più complicata del previsto. L’ho rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque l’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo. La buona notizia è che dovrebbero dimettermi in giornata e non dormirò qui”.

L’influencer ha poi aggiunto ironicamente nelle Storie: “È da tre ore che sto con un pacco di ghiaccio sul pene”. “La circoncisione avviene non solo per motivi religiosi ma anche medici”, ha spiegato Zorzi rispondendo a un utente. “Onde evitare che mi venissero affibbiate relazioni con chiunque possegga un apparato respiratorio, segnalo che per i prossimi 40 giorni questa cosa non sarebbe quantomeno verosimile perché non posso fare sesso”, ha proseguito il conduttore, in riferimento ai gossip che, dopo la fine (mai ufficializzata) della storia d’amore con il ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani, lo volevano fidanzato con un altro ragazzo.