Uno dei primi grandi successi di Tiziano Ferro, Xdono, è stato copiato. A rivelarlo in un’intervista a Rolling Stone è stato l’ex produttore del cantante di Latina, Michele Canova, co-autore del singolo: “Non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly (“Did you ever think”, ndr)”.

“Tiziano era un bel ragazzo, cantava bene – ha raccontato – io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di r&b. E il gioco funzionò… Copiare, sì. Ovviamente non potevo campionare direttamente: perché se l’avessi fatto, poi giustamente ci facevano causa… Io e Tiziano ci siamo guardati, me lo ricordo ancora oggi, mentre eravamo in studio: ‘Facciamo la marachella? Sì, dai: facciamola’. E così semplicemente risuonai il pezzo: perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti un c…o”.

Non un periodo eccezionale per Tiziano Ferro, che nei giorni scorsi ha perso la battaglia contro il fisco, e per questo gli sono stati pignorati 9 milioni di euro. “Inevitabile allora che ad un certo punto ci arrivasse una lettera d’avvocato. Che arrivò. ‘Eh, c’hanno beccato’. Ma poi in realtà, legalmente parlando, non poterono farci nulla”, rivela ancora Canova. Xdono non è l’unico brano di Tiziano Ferro che si “ispira” a opere altrui. Nel 2006 anche il singolo Stop! Dimentica finì nell’occhio del ciclone per somiglianze non da poco con One Word di Kelly Osbourne.