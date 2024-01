Tiziana Panella torna a “Tagadà”: “Ero vicino al compagno della mia vita”

Tiziana Panella torna alla conduzione di Tagadà, il programma d’approfondimento in onda ogni pomeriggio su La7, spiegando ai telespettatori il perché della sua assenza.

La giornalista, infatti, ha rivelato di essere stata al fianco del suo compagno, il politologo e docente Vittorio Emanuele Parsi, che nei giorni scorsi era stato operato d’urgenza al cuore in seguito a un malore.

“Ero occupata in un altro luogo, accanto al compagno della mia vita. Ero occupata in una battaglia difficile, difficilissima” ha dichiarato Tiziana Panella, che, poi, sulle condizioni del compagno ha sottolineato che “sarà una strada lunga, molto faticosa e che però i giganti come lui non temono”.

Tiziana Panella torna a Tagadà dopo un periodo d’assenza pic.twitter.com/804r19iiSD — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) January 15, 2024

“In questo periodo ho pensato molto al lavoro che facciamo qui a Tagadà. Raccontiamo il Paese, le cose che non funzionano. Poi ci sono cose che funzionano: la sanità veneta è una vera eccellenza. Dal primario ai chirurghi straordinari ai medici, fino alla fisioterapista, che era un angelo coi capelli rossi che si muoveva come un sergente dal reparto alla terapia intensiva”.

Tiziana Panella ha quindi concluso: “Lì dentro ci sono persone straordinarie che con senso del dovere, dedizione assoluta e senso di umanità ti permettono di non sprofondare. A tutti loro va il mio grazie”.