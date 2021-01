C’è ancora Ludwig van Beethoven al centro della programmazione in streaming offerta dal Teatro Comunale di Bologna nell’ambito dell’iniziativa “Aperti, nonostante tutto” lanciata e promossa dall’ANFOLS, l’Associazione che riunisce le 12 Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane. Per tre domeniche consecutive, dal 24 gennaio al 7 febbraio, sempre alle 17.30, verranno infatti trasmessi gratuitamente sul canale YouTube del TCBO tutti i cinque concerti per pianoforte e orchestra del grande compositore tedesco.

La proposta intende proseguire l’omaggio a Beethoven, avviato lo scorso dicembre con la diffusione in streaming di sette delle sue nove sinfonie dirette dall’israeliano Asher Fisch, impegnato sul podio anche in questa nuova occasione. Accanto a lui, ad interpretare l’integrale dei concerti beethoveniani è chiamato il pianista veneziano Alessandro Taverna, che debutta con l’Orchestra del Comunale. Affermatosi a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009, Taverna ha collaborato con compagini quali la Filarmonica della Scala, i Münchner Philharmoniker e la Royal Philharmonic Orchestra.

L’appuntamento del 24 gennaio vedrà l’esecuzione del Primo e del Secondo Concerto, cui seguiranno il 31 gennaio il Terzo e il Quarto e infine, il 7 febbraio, chiuderà il ciclo il Quinto Concerto “Imperatore”.

I concerti sono registrati a porte chiuse, senza pubblico in sala, con i musicisti disposti nella platea della Sala Bibiena svuotata dalle poltrone. Info: www.tcbo.it. Di seguito il link all’evento online di domenica 24 gennaio: http://www.tcbo.it/eventi/9-comunale-in-streaming-fisch-taverna/

Potrebbero interessarti Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 23 gennaio 2021 su Canale 5 Sanremo 2021, Amadeus: “Lavoriamo compatti o ci rivediamo nel 2022” Ascolti tv venerdì 22 gennaio: La musica che gira intorno, 10 giorni senza mamma, Propaganda Live