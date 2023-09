The show must go on. Curioso incidente per Tananai, in concerto ieri sera al Carroponte di Sesto San Giovanni, andato sold out già ad agosto. Il cantante, mentre si stava esibendo sul palco, si è accorto che nei pantaloni c’era un buco. L’artista, con il suo modo di fare, non si è dimostrato per nulla imbarazzato, e anzi ha cavalcato la cosa mettendo le dita al centro del buco in questione per strappare completamente i pantaloni.

Tananai così è rimasto in mutande, per la gioia delle tante fan presenti, che lo hanno acclamato stupite. Il video è immediatamente diventato virale sui social. L’artista d’altronde sta vivendo un periodo d’oro per la sua carriera, dopo aver collezionato successi come Abissale e la splendida canzone sanremese Tango. Un’estate per lui caratterizzata da molti live in giro per l’Italia, con diverse tappe sold out già dopo poche ore dalla messa in vendita dei biglietti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai Fanpage. (@tananaimusicaof)

Nei giorni scorsi il cantante era finito al centro delle polemiche a Rovigo, accusato di essere arrivato in ritardo e di essersi esibito per soli 15 minuti a fronte di un cachet che si sarebbe aggirato intorno ai 50 mila euro. Lo staff di Tananai aveva prontamente replicato: “L’evento è stato venduto dall’agenzia al Palazzo Rosso, tramite contratto regolamentare, come ‘showcase’ e non come ‘live’ o ‘concerto’, ovvero prevedendo un’esibizione dell’artista di 4-5 brani su base in una discoteca”.