Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è la nuova manager di Fabrizio Corona

Stefania Nobile, figlia dell’ex regina delle televendite Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona. Condannata per truffa insieme alla madre, oggi Stefania Nobile è diventata manager di personaggi dello spettacolo e tra questi c’è proprio l’ex “re dei paparazzi”, al momento agli arresti domiciliari.

Sul suo profilo Instagram, Stefania Nobile ha dato l’annuncio: “Da oggi sono l’agente di Fabrizio Corona. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi”.

La figlia di Wanna Marchi rappresenta anche Davide Lacerenza, personaggio molto discusso nonché suo compagno, socio e imprenditore del noto locale milanese “La Gintoneria”. Qui l’intervista di Selvaggia Lucarelli a Davide Lacerenza.