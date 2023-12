Squid Game, la vincintrice del reality attacca Netflix: “Voglio i miei 4,56 milioni”

La vincitrice di “Squid Game: La Sfida”, il reality trasmesso da Netflix, Mai Whelan, non avrebbe ancora incassato il montepremi da sogno promesso, che ammonterebbe a circa 4,56 milioni di dollari. Sono passati dieci mesi dalla registrazioni delle puntate del reality ma, come riporta il Daily Mail, Whelan ha dichiarato di non aver ancora ricevuto un centesimo.

Mai Whelan, immigrata vietnamita di 55 anni, ha conquistato milioni di spettatori con la sua storia: sfuggita al regime comunista dopo la caduta di Saigon del 1975, non ha avuto una vita facile. Durante le puntate, si è distinta per la sua determinazione e per la sua sagacia, arrivando in finale e battendo gli altri 455 concorrenti.

“Mi sento come Tom Cruise in Jerry Maguire: “coprimi di soldi!””, ha dichiarato la 55enne ai media locali. Mai Whelan ha poi aggiunto: “Non ho ancora visto un centesimo”. La vincitrice ha poi annunciato il desiderio di devolvere parte del suo premio in beneficenza, probabilmente a un ente ambientalista. La donna ha due figlie e una nipote, e vive col marito Jay, ex programmatore dell’IBM. Il Mail ha contattato Netflix per approfondire la vicenda, ma il colosso non ha voluto commentare.