Lo show di Jennifer Lopez infiamma Capri |VIDEO

La notte di Capri, tra il 30 e il 31 luglio, ha avuto come sottofondo i successi di Jennifer Lopez, come Ready for Tonight. Energia, pop e spettacolo: una performance di 35 minuti che ha infiammato l’isola. Il concerto di Jlo si è svolto alla Certosa di San Giacomo per l’evento benefico LuisaviaRoma per Unicef.

Non solo le sue hit. La popstar si è esibita anche in un medley che ha raccolto i brani degli anni Settanta di Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor. Tre i look scelti per lo spettacolo – tutti firmati Roberto Cavalli by Fausto Puglisi – che andranno all’asta per beneficenza. Sono un soprabito ricoperto di volant zebrati con delle piume bianche come dettaglio, un top e dei pantaloni a zampa con una stampa animalier e una tutina effetto nude ricoperta da cristalli.

Jennifer Lopez performing “If You Had My Love” at the #LVRxUNICEF pic.twitter.com/GrnxLXZOhk — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 30, 2022

Tra il pubblico 950 persone che hanno ballato e saltato al ritmo di “If you had my love” e “Get on the floor”. Nel corpo di ballo presenti, poi, trenta danzatori del suo team. Tra gli ospiti Leonardo Di Caprio, Jared Leto, Vanessa Hudgens, Maye Musk (la mamma di Elon). Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, Diletta Leotta e Sangiovanni sono poi alcuni degli invitati italiani. Assente invece il marito della cantante, Ben Affleck.

Jlo ha lasciato la Certosa all’1.30 di notte. Tanti i fan che l’hanno attesa all’uscita mentre andava via a bordo di una minicar elettrica. La popstar era arrivata a Capri il 28 luglio ed era stata immortalata in alcuni ristoranti, davanti a una pizza o a un piatto di spaghetti.