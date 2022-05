“Vecchia befana al fianco di un rincoglionito”: il durissimo attacco di Vittorio Sgarbi a Chiara Ferragni

“Quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni. Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa”, queste le parole di Vittorio Sgarbi su Chiara Ferragni, pronunciate nel corso di un’intervista a Mowmag, in cui gli era stato chiesto se degli influencer pensasse ancora tutto il male possibile. Il critico d’arte conferma: continua a non sopportare la fashion blogger, anche per quanto riguarda le sue scelte in ambito sentimentale. “Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi”.

“Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi”, ha aggiunto Sgarbi, che ha poi riproposto le candidature di Morgan e Vasco Rossi nei comuni di Sulmona e Modena. “Morgan? Trovo che sia una persona molto intelligente e sveglia. D’altra parte, mi pare che Rimbaud, Baudelaire e tutti i famosi “Maledetti” non fossero particolarmente riconosciuti per la loro condotta devozionale”, ha detto. E su Vasco Rossi afferma: “Mi piace molto. Esperienza politica? No no, anzi, è meglio! Quelli che hanno esperienza fanno talmente schifo… Basti vedere la Raggi: moltissima esperienza ma sarebbe meglio metterla nel cesso e tirare l’acqua”.