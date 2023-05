Selvaggia Lucarelli contro Ambra per il suo discorso sulla parità di genere: “Quante parole sbagliate”

Selvaggia Lucarelli contro Ambra per il suo discorso sulla parità di genere

Selvaggia Lucarelli critica Ambra Angiolini per il discorso sulla parità di genere che l’attrice e conduttrice ha fatto nel corso del concertone del 1° maggio in onda, in diretta da piazza San Giovanni a Roma, su Rai 3.

“Avvocata, ingegnera, architetta. Tutte queste vocali in fondo alle parole sono, saranno armi di distrazione di massa?” ha affermato Ambra sul palco aggiungendo: “Ci fanno perdere di vista i fatti e i fatti sono che una donna su cinque non lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione”.

Un discorso che, come detto, non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli, che ha criticato Ambra Angiolini attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Quante parole sbagliate in questo discorso – scrive la giornalista – Da quel ‘ci accapigliamo’ che fa sembrare le donne stupide oche da cortile a ‘tenetevi le vocali’. Noi ci teniamo tutto, cara Ambra. Le parole giuste e le stipendio giusto. Perché entrambi sono fatti. Se non c’è una parola giusta per definirci, non c’è il posto giusto in cui stare”.

“Che peccato utilizzare un palco così importante per dire cose tanto sbagliate, tra benaltrismo da bar e lezioncine su quanto ci perdiamo in cose futili, tirandoci pure un po’ i capelli. Le parole sono ciccia, non va mai dimenticato” ha concluso quindi Selvaggia Lucarelli.