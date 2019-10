Santamaria assente a Che tempo che fa, è giallo: “Fabio Fazio è furioso con l’attore”

Giallo a Che tempo che fa nella puntata di ieri, domenica 20 ottobre. Nella trasmissione di Fabio Fazio si è parlato, tra le altre cose, del nuovo film di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle amore”, presentato Fuori concorso alla 76esima mostra del cinema di Venezia.

Tra gli ospiti presenti negli studi Rai c’era proprio il regista della pellicola, Gabriele Salvatores. Presente anche Giulio Pranno, che interpreta un ragazzino nel film.

Ma a fare rumore sono stati soprattutto gli assenti, uno in particolare. Oltre a Valeria Golino, che ha dato forfait perché malata, non si è presentato in studio l’attore protagonista della pellicola, Claudio Santamaria.

Sulle motivazioni è subito scattato un giallo. Da fonti Rai, infatti, trapela un’irritazione di Fabio Fazio per il fatto che Santamaria fosse già stato ospite, la scorsa settimana, della trasmissione “Verissimo” su Canale 5.

Il conduttore, insomma, non avrebbe affatto gradito l’idea di avere un ospite “di seconda mano” per presentare il film. Il mistero si è infittito anche a causa delle risposte date da Santamaria su Twitter ad alcuni utenti che gli chiedevano il motivo di questa assenza.

“Se lo stanno chiedendo tutti, Marco – ha risposto l’attore a un utente che gli aveva chiesto il motivo dell’assenza – ma una cosa è certa: il film è bellissimo e io ne parlerò ovunque sarò invitato”.

Un tweet dal quale sembrerebbe emergere un dissapore con Fazio e con Che tempo che fa. Il motivo dell’assenza, insomma, potrebbe essere legato proprio a una decisione del conduttore.

