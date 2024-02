Sanremo 2025, Conti e Bonolis dicono di no: “In questo momento in pole position ci sono tre conduttori”

Sanremo 2025, Conti e Bonolis dicono di no: tre i conduttori in pole

Carlo Conti e Paolo Bonolis avrebbero rifiutato il Festival di Sanremo 2025 mentre sarebbero tre, in questo momento, i conduttori che potrebbero presentare la prossima edizione della kermesse musicale.

Lo afferma il magazine Chi che analizza quale potrebbe essere il dopo Amadeus. Secondo il settimanale Paolo Bonolis, che nei giorni scorsi è stato dato da Fabrizio Corona come prossimo conduttore del Festival, non sarà al timone della manifestazione.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini non smentisce il contatto tra la Rai e Bonolis ma afferma che il conduttore avrebbe deciso di rimanere a Mediaset rinnovando il contratto, in scadenza a giugno 2024, per almeno un’altra stagione. Anche Carlo Conti avrebbe già detto “no, grazie” all’eventualità di tornare a condurre Sanremo.

“È stato detto che Paolo Bonolis sia tra i papabili per condurre il prossimo Festival di Sanremo. Notizia vera a metà: la Rai lo avrebbe voluto, ma il presentatore ha scelto un anno di pausa portando avanti il contratto con Mediaset per Avanti un altro” si legge sul magazine.

In questo momento, quindi, sarebbero tre i conduttori in pole position per calcare il palco dell’Ariston: Alessandro Cattelan, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi.

L’idea, in realtà, sarebbe, sempre secondo quanto afferma Chi, quella di affidare la conduzione ad Alessandro Cattelan in coppia con e/o Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi.