Sanremo 2024, De Magistris e Diodato commentano i fischi a Geolier

Continuano a far discutere i fischi rivolti a Geolier dopo la vittoria di quest’ultimo della serata dedicata alle cover nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024.

Durante la conferenza stampa lo stesso Amadeus ha stigmatizzato il comportamento di alcune persone in platea che erano in disaccordo con la vittoria dell’artista napoletano.

Tra coloro che hanno commentato la vicenda anche l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistrisi che ha dichiarato: “Geolier ieri sera ha vinto attraverso il voto. Punto. La sua musica può piacere o non piacere, ma i fischi e l’uscita di una parte del pubblico dall’Ariston a Sanremo sono vergognosi”.

“Si deve comunque portare rispetto e ammirazione – ha aggiunto – per un ragazzo che con innegabile talento, dalla periferia di Napoli, si è affermato con una forza e potenza senza precedenti. Ieri sera dal pubblico di Sanremo un rigurgito antinapoletano che sarà puntualmente rispedito al mittente”.

Anche il collega Diodato ha condannato i fischi al cantante anche se, secondo lui, l’anti meridionalismo non c’entra. “Qualche cretino che scrive qualche cretinata c’è sempre perché se la gara era tra Angelina e Geolier allora non credo c’entri niente la questione meridionale anche perché non credo che Angelina sia di Milano”.

“Succede spesso che un pubblico in sala possa percepire delle cose in maniera molto forte e in maniera diversa dal pubblico a casa. Ora io ho visto solo la parte in tv ed è brutto sentire dei fischi ma non credo c’entri il meridionalismo” ha concluso Diodato.