Sandra Milo, chi sono i figli della grande attrice: Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas

Chi sono i figli di Sandra Milo, la grande attrice morta oggi a 90 anni? La musa ispiratrice di Fellini è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l’attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. Poi si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis (nella foto), padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez. anche se, come dichiarato da lei in un’intervista a Vanity Fair, quella relazione non è mai stata vera: sarebbe stata solo una trovata per far parlare di sé.

Insomma, una vita privata molto movimentata e ricca quella di Sandra Milo. Un paio di anni fa l’attrice ha perso la sorella, Maia, alla quale era legatissima. E parlando della morte aveva detto: “Io vorrei vivere il più a lungo possibile ma solo per poter stare insieme ai miei figli. Vorrei morire dopo di loro, così da potergli tenere la mano in quel momento e accompagnarli in quel viaggio. Direi loro di stare tranquilli, perché stanno andando verso qualcosa di bello, e gli direi che presto potremmo rivederci lì”.

Ciro De Lollis, Azzurra De Lollis, Debora Ergas sono i figli di Sandra Milo. Debora Ergas in particolare è una brava giornalista, da anni inviata de La Vita in diretta su Rai 1. Quest’ultima è nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, mentre Ciro e Azzurra sono nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis.

La prima figlia di Sandra Milo si chiama Debora Ergas. Classe 1963, Debora è nata a Milano e lavora come giornalista per La Vita in diretta. Ciro De Lollis non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo e della televisione, anzi ha preferito vivere ben lontano dai riflettori. Ha una moglie di nome Vanessa Ceccarini e dal loro amore è nato il figlio Flavio Milo De Lollis. Un nipote a cui la Milo è legatissima: “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”. A proposito del figlio Ciro ricorderete lo scherzo di cui fu vittima anni fa Sandra Milo in una trasmissione televisiva.

Infine Azzurra De Lollis è nata dal matrimonio tra Sandra Milo e il marito Ottavio De Lollis. La ragazza è diventata “famosa” pur non volendo, visto che la sua nascita non è stata semplice. Appena nata, infatti, è stata protagonista di un processo di canonizzazione. Un parto prematuro e travagliato ha visto l’attrice dare alla luce una bambina cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. “Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”, raccontò l’attrice.