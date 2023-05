Salvatore Aranzulla diventa papà per la prima volta: l’annuncio sui social

Salvatore Aranzulla è diventato papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato in queste ore con un post sui social. Il blogger, molto riservato sulla sua vita privata, non ha rivelato se si tratta di un bambino o di una bambina. Il divulgatore informatico più famoso d’Italia ha dato la notizia ai suoi follower postando sui social una foto che lo ritrae sorridente in ospedale mentre tiene tra le braccia il neonato (o la neonata, visto il cappellino rosa), accompagnata dal commento: “Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre”. Aranzulla non ha rivelato il nome del suo primo figlio.

Il blogger, siciliano d’origine, è ormai da anni milanese d’adozione, residente in zona Citylife. Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che la sua compagna si chiama Sabrina, ma non abbiamo molte altre informazioni. Un paio d’anni fa aveva ceduto alle insistenze dei follower, senza comunque svelare troppo: “In tanti ci avete chiesto una foto insieme. Eccola” aveva scritto, condividendo uno scatto che mostrava solo due ombre vicine.

I fan hanno accolto con gioia l’annuncio di Aranzulla, ma anche con una buona dose d’ironia, facendo riferimento ai tanti tutorial che lo hanno reso celebre in rete. “Aspetto con ansia la guida su come far dormire i bambini per tutta la notte”, “il medico avrà guardato uno dei tuoi tutorial per far nascere il vostro bimbo”, scrive un altro utente.