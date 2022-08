Sabrina Ferilli critica la cover di body positivity di Vanessa Incontrada: “Dai, basta!”

Sabrina Ferilli ha commentato su Instagram la copertina di Vanity Fair sul body positive dedicata a Vanessa Incontrada con il titolo “Sei bellissima”. In risposta a un utente, ha ipotizzato che anche la conduttrice si sia stancata di “essere messa in mezzo” a questo tema.

“Non critico l’attrice, ma questo modo di raccontare tutto e il contrario di tutto che porta un corto circuito insopportabile – ha scritto l’attrice romana – Probabilmente s’è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo in sta storia che non ha più senso. Dura da secoli. È che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso. E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto”. Ferilli ha concluso esclamando: “Dai su, ma basta!”.

Il titolo del settimanale ha preso spunto dal coro che era stato dedicato e intonato a Vanessa Incontrada durante il concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito, a Napoli. “Sei bellissima”, aveva iniziato a cantarle il pubblico. Qualche giorno prima, il settimanale Nuovo aveva pubblicato in copertina degli scatti rubati che la ritraevano in bikini a Follonica, sotto l’ombrellone. L’attrice spagnola, nell’intervista a Vanity Fair lunga sette pagine e che non è focalizzata sul suo corpo, ha spiegato che la sua risposta a quelle immagini è stata “l’indifferenza”.

Nel 2020, Incontrada era stata la protagonista di un’altra cover di Vanity Fair incentrata sulla “body positivity”. Il titolo in quel caso era stato: “Nessuno mi può giudicare”.