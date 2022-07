Russell Crowe al Colosseo, “nel mio vecchio ufficio”

“Portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”. L’indimenticabile Gladiatore Russell Crowe è a Roma e lo ha voluto far sapere ai suoi fan. L’attore che si sta preparando a interpretare l’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in “The Pope’s esorcist” diretto da Julius Avery, ha postato sui social una foto davanti al Colosseo con tutta la famiglia e la fidanzata Britney Theriot. Crowe, barba lunga sale e pepe e scuri occhiali da sole, ha scattato il selfie, ricordando il kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott che gli diede un successo mondiale. Poi il gruppo si è spostato verso la fontana di Trevi, “uno dei miei luoghi preferiti nell’universo”, ha scritto sui social Crowe, seguito su Twitter da 2,8 milioni di follower.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Il gladiatore più famoso di sempre sarà quindi protagonista di “The Pope’s esorcist” di Avery, già regista del film horror del 2018 Overlord. Il film è ispirato alla figura di Padre Amorth, presbitero e scrittore italiano noto come l’esorcista della diocesi di Roma. Crowe vestirà i panni del sacerdote, deceduto a Roma nel settembre 2016 e già oggetto di un documentario di William Friedkin intitolato The Devil and father Amorth, uscito nel 2017.