Rosalinda Cannavò replica agli insulti degli haters: “Mi fate ridere”

Esasperata dagli insulti che riceve quotidianamente dagli haters, Rosalinda Cannavò ha deciso di rendere pubblici i messaggi e di rispondere ai cosiddetti leoni da tastiera.

Reduce dal programma Tale e Quale Show, l’attrice ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram alcuni degli insulti ricevuti nelle ultime settimane con la seguente descrizione: “Buonasera con consigli non richiesti”.

“Ora che hai finito Tale e Quale sarà anche ora che tu prenda la laurea” si legge in uno dei post. E ancora: “Tutte le donne a Tale e Quale show erano con capelli sciolti, lisci e ricci mentre tu sempre tirati come un maschio. Per non parlare delle scarpe e tacchi e tu con gli scarponi da montagna: come mai?”.

Ma c’è anche chi l’ha attaccata per il suo fisico. “Più dieta durante la settimana se ti devi vestire di bianco” scrive un utente. E ancora: “Non vestirti di fucsia, ti fa grassa in tv con quei tacchi, sembri una che va a battere”.

“Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo – ha replicato Rosalinda Cannavò – Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita”.