“Rosa è un colore da femmina”: Fedez rimprovera Leone | Video

Fedez è solito dare lezioni ai suoi due figli in tema di inclusività e uguaglianza di genere. In questo caso, una frase detta dal piccolo Leone ha scatenato una conversazione tra padre e figlio, subito diventata virale sui social. Leone, con un giocattolo della sorellina in mano, ha sostenuto che non possa essere suo in quanto rosso e blu, colori ritenuti come maschili. Al contrario il rosa sarebbe un colore “da femmina”.

“Ti ricordi che questo era mio?”, ha chiesto Leone al papà, nel frattempo alle prese con il biberon da dare alla secondogenita Vittoria, e ha aggiunto: “Non è per femmine. Non è un colore per femmine”. “Ma non esiste un colore per femmine”, gli spiega il rapper. “Sì, esiste…Il rosa esiste per le femmine”, ribatte Leone. “Non è vero, a me piace il rosa e lo metto anche io. Ma chi te l’ha insegnata questa cosa?”, gli chiede Fedez senza ricevere una risposta.

Intanto il rapper, a due mesi dall’intervento per un tumore al pancreas, si è detto pronto per tornare a cantare: “I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento. Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto. Ed eccomi qua, a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia”.