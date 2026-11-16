Robert Pattinson è il nuovo 007: “Interpretare James Bond è l’onore di una vita”

James Bond ha un nuovo volto: si tratta dell’attore Robert Pattinson che vestirà i panni del leggendario agente 007. Ad ufficializzare la decisione è stata Amazon/MGM con un video pubblicato sui social. Il nome di Pattinson era tra i papabili da alcuni giorni: l’interprete, infatti, aveva sostenuto un provino a fine ottobre insieme al collega Nicholas Hoult. Tra i candidati c’erano anche Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. “James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e interpretare 007 è l’onore di una vita” sono le prime parole di Pattinson rilasciate a Variety. L’attore dovrebbe vestire i panni di James Bond nei prossimi tre film della saga e tornerà a lavorare con il regista Denis Villeneuve con il quale ha già collaborato in Dune – Parte tre, nei cinema a dicembre.

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Villeneuve, infatti, sarà il regista del prossimo film su 007, che dovrebbe uscire nel 2028, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, il creatore della famosa serie tv Peaky Blinders. Quella di Pattinson è una scelta in controtendenza rispetto agli altri attori scelti per interpretare James Bond. Solitamente, infatti, chi ricopriva quel ruolo era un attore sì conosciuto ma consacratosi a livello mondiale proprio grazie ai film sull’agente segreto. Robert Pattinson, invece, è già una vera e propria star che ha già ricoperto numerosi ruoli di successo, tra cui quello di Bruce Wayne/Batman in The Batman e quello di Antinoo nel kolossal di Christopher Nolan, Odissea.