Il regista Vincent Munier torna nei boschi delle sue origini: “La foresta ha un canto tutto suo”

Dalle vette dell’Himalaya alle foreste dei Vosgi francesi, dai paesaggi più remoti del pianeta ai boschi della propria infanzia. Dopo il successo internazionale de La pantera delle nevi, il fotografo naturalista e regista francese Vincent Munier torna nei luoghi in cui è cresciuto con Il canto della foresta, al cinema dal 12 novembre con Wanted Cinema. Un ritorno alle origini che diventa una riflessione sul rapporto tra uomo e natura: perché osservare una volpe o un animale comune in una radura può regalare emozioni profonde quanto l’incontro con una creatura rara sulle montagne dell’Himalaya.

Il film conduce lo spettatore nel cuore delle foreste dei Vosgi, dove Munier ha imparato a conoscere il mondo selvaggio grazie al padre Michel, naturalista ed ecologista che ha dedicato la propria vita all’osservazione e alla difesa degli animali. Protagonisti del racconto sono tre generazioni della famiglia: Vincent, suo padre Michel e il figlio Simon, di dodici anni. Insieme condividono lunghe attese silenziose in una baita, nella speranza di avvistare il raro e sfuggente gallo cedrone. Un viaggio intimo fatto di trasmissione del sapere, affetto familiare e amore per la natura.

Questa volta ha scelto di tornare nei boschi della sua infanzia, lasciando da parte le spedizioni in luoghi lontani ed esotici. Perché questa scelta?

«Questa volta niente spedizioni lontane né luoghi esotici, ma un’immersione nelle foreste che mi hanno formato. L’approccio è più immersivo e la macchina da presa diventa quasi una presenza animale: non domina ciò che osserva, ma si fonde con l’ambiente. Noi cerchiamo di guardare gli animali, ma anche loro osservano continuamente noi. È questo gioco di specchi che mi interessa: filmare non da una posizione di forza, ma assumendo una postura di fragilità e attenzione».

Il documentario ha richiesto molti anni di lavorazione?

«Il film è il frutto di circa dieci anni di riprese, considerando anche quelle realizzate in precedenza insieme a mio padre, e di un lunghissimo lavoro di montaggio per distillare l’essenziale. Il mio obiettivo è risvegliare nello spettatore, soprattutto nei più giovani, la meraviglia dell’infanzia e la capacità di disconnettersi per ritrovare l’ascolto dei ritmi lenti del mondo selvaggio».

La foresta è la vera protagonista del film, con i suoi abitanti, i suoi ritmi e soprattutto i suoi suoni. Quanto è stato importante il lavoro sul suono per restituirne l’anima?

«La grande sfida di questo film era dare voce alla foresta. La foresta ha un canto tutto suo: sottile, discreto e, a volte, potentissimo. Il suono, con tutte le sue sfumature, ha un’importanza fondamentale. Da una decina d’anni lo integro sempre di più nel mio lavoro: è diventato essenziale quanto l’immagine, e a volte persino di più. Lascia spazio all’immaginazione, ed è uno spazio prezioso».

Il film è caratterizzato da una grande attenzione ai suoni della natura, accompagnati anche dalle musiche di Warren Ellis. Quanto è stato importante questo aspetto nella costruzione del racconto?

«Il suono non è un semplice accompagnamento, ma una componente essenziale quanto l’immagine. È qualcosa che lascia spazio all’immaginazione e al mistero».

Un lavoro di questo tipo richiede inevitabilmente molte ore di appostamento e di attesa.

«Molte, e spero che questo si percepisca nel film. Volevo che lo spettatore vivesse l’esperienza come se si trovasse lui stesso in appostamento, immerso nell’oscurità e con tutti i sensi all’erta. Quando si è in attesa nella foresta, si sente prima di vedere: che si tratti dell’allocco, del gufo reale, del cervo, della gru o, naturalmente, del gallo cedrone. Abbiamo cercato di rimanere nel sussurro, di bisbigliare anziché parlare. È un modo di abitare la foresta».

Un altro protagonista del film è il gallo cedrone, un uccello raro e particolarmente importante per la storia della sua famiglia.

«È molto più di un semplice uccello all’interno del film: è un vero e proprio personaggio. Ha plasmato la vita di mio padre, poi la mia, ed è stato per noi un maestro dell’appostamento. È grazie a lui che abbiamo imparato ad aspettare, ad ascoltare e a rimanere immobili per ore nel silenzio della foresta».

Nonostante gli sforzi di suo padre e di numerosi naturalisti, il gallo cedrone è progressivamente scomparso dal massiccio dei Vosgi. Quali sono le ragioni di questa scomparsa?

«Dopo decenni di battaglie, nonostante tutto l’impegno di mio padre e di numerosi naturalisti, la specie è progressivamente diminuita fino a scomparire dal massiccio. Le ragioni principali sono tre: il riscaldamento climatico, una gestione forestale sempre più industriale e l’aumento del disturbo causato dalle attività umane».

La sua scomparsa è anche un segnale più ampio sullo stato di salute degli ecosistemi?

«Il gallo cedrone non rappresenta soltanto una perdita, ma è anche un messaggero. Ci ricorda che la foresta è un insieme, un sistema unitario, e che può rinascere se le viene data la possibilità di farlo».