Renato Zero parcheggia sulle strisce e poi inciampa sul marciapiede

È diventato virale sul web un video che mostra il cantante Renato Zero cadere rovinosamente a terra dopo essere inciampato su un marciapiede, a Roma.

Nel filmato, diffuso da Welcome to Favelas, si vede l’interprete parcheggiare la sua automobile sulle strisce pedonali in via dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde, per poi attraversare la strada.

Una volta arrivato dall’altra parte della carreggiata, però, Renato Zero inciampa sul marciapiede e cade rovinosamente a terra per poi essere aiutato da un passante che lo aiuta a rialzarsi.

Il video che vede protagonista il cantante, che nella serata di venerdì 23 settembre si esibirà al Circo Massimo in un concerto organizzato per festeggiare i suoi 70 anni, ha scatenato l’ironia del web.

“Ma poverino, c’ha le suole chiodate” ha scritto l’attrice Asia Argento su Instagram, mentre altri utenti hanno sfruttato alcune canzoni celebri dell’interprete per ironizzare sull’accaduto.

“Il marciapiede no, non l’avevo considerato” ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha commentato: “Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi”.