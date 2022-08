“Renato Pozzetto ricoverato”: l’attore 82enne in ospedale dopo un malore

Renato Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese dallo scorso venerdì (12 agosto 2022). Secondo diverse testate lombarde, tra cui prealpina.it, l’attore avrebbe accusato un malore non meglio precisato e le sue condizioni “sarebbero in miglioramento”. Renato Pozzetto, 82 anni, originario di Laveno Mombello, stando alla fonte “è stato trasportato al nosocomio varesino in seguito ad un malore”. La situazione, tuttavia, non sarebbe grave e in questo momento l’attore si troverebbe in cura nel reparto di Medicina generale. A quanto pare lo stesso tipo di malore aveva colto Pozzetto due anni fa, costringendolo ad alcuni giorni di ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano.