Chi è Rebecca Jewel Manenti, la prima figlia di Heather Parisi

Rebecca Jewel Manenti è la prima figlia di Heather Parisi. La grande showgirl ha infatti in tutto quattro figli e la più grande si chiama Rebecca. In queste ore tiene banco un’altra figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo. Heather Parisi, ospite a Belve, ha dichiarato di non conoscere il cantante, che è di fatto suo genero.

Una frase che ha fatto molto discutere sui social. Jacqueline ha poi risposto su Instagram spiegando che da molti anni non ha un rapporto con la madre, e per questo non è informata sulla sua vita privata. Inoltre ha chiesto rispetto. Come detto, Heather Parisi ha quattro figli, tre ragazze ed un maschio, nati da tre uomini diversi. La primogenita Rebecca Jewel Manenti è nata dal matrimonio con Giorgio Manenti. Jacqueline Luna di Giacomo è figlia di Giovanni di Giacomo, con cui la showgirl ha avuto una relazione. Nel 2010 Heather e il marito Umberto Maria Anzolin, tramite la fecondazione in vitro hanno avuto i gemelli Dylan ed Elizabeth Anzolin.

Chi è

La prima figlia di chiama Rebecca. Heather Parisi e Giorgio Manenti si sono incontrati nel 1993 e sposati l’anno dopo. Rebecca Jewel Manenti è nata nel 1994. La ragazza, quando la madre si è trasferita ad Hong Kong, ha preferito rimanere a Roma con il padre. Si è diplomata al liceo classico Dante Alighieri e laureata alla Luiss. Dopo l’università, si è trasferita a Madrid per continuare gli studi presso la “Universidad Europea”, dove ha conseguito la laurea nel 2008. Rebecca ha deciso di continuare a vivere in Spagna, dove ha trascorso i suoi ultimi anni da studentessa.

Il padre di Rebecca è Giorgio Manenti. Ha avuto problemi con la giustizia: è stato infatti arrestato nel 1996 per la bancarotta dell’impresa Magnetofoni Castelli. Heather Parisi ha testimoniato in suo favore, contribuendo a scagionarlo dalle accuse per le quali era stato imprigionato a San Vittore. I due hanno divorziato nel 1999.

Rebecca ha una sorella più piccola e due fratelli minori. Con Jacqueline Luna Di Giacomo, nata dalla relazione di Heather Parisi con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, la ragazza ha un rapporto molto sereno e le due si frequentano spesso. La ragazza ha anche due fratelli gemelli più piccoli, Elizabeth e Dylan, nati dalle seconde nozze della mamma con Umberto Maria Anzolin.

Non sappiamo se Rebecca, prima figlia di Heather Parisi, abbia un fidanzato o meno perché è molto riservata sulla sua vita privata, anche se a dicembre scorso ha postato foto in dolce compagnia di un ragazzo. Dal suo profilo Instagram, sul quale è seguita da quasi 15mila persone, sappiamo che è una dentista e ortodontista. Vive tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Rebecca e Jacqueline, quando la madre rivelò di aver subito maltrattamenti da un ex compagno per 7 anni, emisero un comunicato congiunto per scagionare i rispettivi padri. “Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma. In riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto. Allo stesso tempo, ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci, che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel loro rispetto”.