Ray Stevenson, attore britannico 59enne, è morto oggi, 22 maggio 2023, all’ospedale Rizzoli di Ischia. Secondo quanto ricostruito si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero. L’attore ha accusato un malore per cui è stato necessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana nel pomeriggio di sabato. Stamani le condizioni dell’attore, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate e dopo poco è morto.

Stevenson nel corso della sua carriera ha recitato in oltre venti film (tra cui Thor e Re Artù) ed era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie Roma prodotta da Bbc/Hbo. I fan di Star Wars, invece, lo hanno conosciuto grazie al trailer di Star Wars: Ahsoka, dove veste i panni di Baylon, un misterioso jedi, probabilmente il villain dello show che debutterà su Disney+ ad Agosto.

Nel film che stava girando a Ischia interpretava Nic Cassino, un attore americano di action movies, ex campione di incassi, che viene in Italia alla ricerca di ispirazione per realizzare un film che lasci il segno.