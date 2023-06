Rapper offende Emma Marrone con parole sessiste: ricoperto di insulti

Emma Marrone è stata offesa durante una diretta da Wayne Santana. Il rapper nato dal gruppo Dark Polo Gang, dal 2021 ha iniziato la sua carriera di solista, arrivando al successo con il suo primo album in studio Succo di zenzero Vol.2. Il cantante, nel corso di una diretta ha risposto alla domanda di uno dei fan, ma le parole che ha usato non sono piaciute affatto ai fan di Emma Marrone.

“Ma Tony Effe si sta s*****do Emma Marrone?”. La cantante e Tony Effe, ex ‘socio’ di Wayne Santana nella DPG, hanno fatto una canzone insieme “Taxi sulla Luna”. Lavoro, dunque. La risposta del signor Santana Wayne, al secolo Umberto Violo: “Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro”.

I commenti social non si sono fatti attendere: “Wayne Santana, musicista, si ritrova in live con i suoi followers a deridere @MarroneEmma tra battute misogine e offensive. In verità si è descritto da solo: è ridotto malissimo (davvero tanto) un’artista che, a pochi giorni dall’uscita del suo singolo, invece di pensare alla musica e a come far girare il pezzo, fa il coglioncello sui social. IMBARAZZANTE!”, “L’orrenda risposta misogina di Wayne Santana fa scoppiare la bufera sul rapper catanese”, “Tanto per cominciare, questo ma chi è?”, “Sono in imbarazzo per lui”, e così via. Marrone è capacissima di parlare per sé ma dubitiamo che voglia dare attenzione a Santana Wayne.

Il riferimento al fatto che Emma non sia quindi attraente è abbastanza chiaro, ma la caduta di stile non è piaciuta affatto ai fan della cantante di “Mezzo Mondo” che lo hanno duramente attaccato. Per il momento la Marrone non ha replicato, ma non sarebbe la prima volta, purtroppo, che Emma viene presa di mira. Però è anche vero che l’ex concorrente di Amici ha in più volte dimostrato di avere le spalle larghe e probabilmente lascerà cadere, senza dare alcun peso, alla battuta infelice del collega.