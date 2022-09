Arriva la moneta da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà

Una moneta da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: verrà coniata in Italia nel 2023, a circa due anni dalla scomparsa della grande showgirl, morta nel luglio 2021.

A rivelarlo è stato il conduttore Fabio Canino nel corso del Festival della Tv, a Dogliani, durante il quale ha presentato il suo libro, RaffaBook.

Quella dedicata alla Carrà sarà una vera e propria moneta commemorativa: i Paesi della zona Euro, infatti, possono decidere di coniare, oltre a quelle da collezione, delle monete commemorative o celebrative, esclusivamente dal valore commerciale di 2 euro, dedicandole a un personaggio che è stato importante per il Paese.

Esteri / Il Washington Post celebra Raffaella Carrà: “Icona dell’emancipazione sessuale femminile” Opinioni / Fenomeno Carrà: la rivoluzione gentile di Raffaella, protagonista della “belle époque” televisiva

“Tali monete vengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza” sottolinea Cinguetterai, account che segue le ultime novità di “mamma Rai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cinguetterai (@cinguetterai)

Interpellato da FQMagazine, Fabio Canino ha confermato “quanto detto ieri al Festival della Tv”.

“Giusto che tributi di questo calibro ci siano. In generale, vorrei che gli omaggi ai nostri grandi personaggi venissero fatti quando sono in vita e se li possono godere come nel mio piccolo ho fatto io: il mio amore per Raffaella era vero, tanto che le dedicai un libro nel 2007 e poi uno spettacolo teatrale, Fiesta” ha affermato ancora Fabio Canino.

A Raffaella Carrà, finora, sono state intitolate una piazza a Madrid, una sul lungomare di Bellaria, in provincia di Rimini, e un’altra nel Centro di Produzione Rai di Via Teulada.