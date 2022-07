Pippo Franco ricoverato in ospedale: le condizioni di salute del comico

Sono ore di grande apprensione per Pippo Franco: il comico, infatti, è stato ricoverato in ospedale con le sue condizioni di salute che sarebbero molto gravi.

Lo confermano a Fanpage.it fonti vicine alla famiglia. L’attore, che compirà 82 anni il prossimo 2 settembre, si è sentito male nella notte tra l’11 e il 12 luglio.

Ricoverato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, le sue condizioni sarebbero apparse sin da subito gravissime. Pippo Franco, a quanto si apprende, sarebbe stato colpito da un ictus cerebrale.

“Le sue condizioni sono terribili” ha scritto il blogger Alessandro Rosica, che per primo ha dato la notizia, successivamente confermata anche da Fanpage.it.

Pippo Franco di recente era salito alla ribalta della cronaca per la decisione di candidarsi alle comunali di Roma nella lista del candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti e per essere stato coinvolto dalla procura di Roma in un’indagine sui Green Pass falsi.

Notizia in aggiornamento