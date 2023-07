Pio e Amedeo prendono di mira Barbara D’Urso: “Tanto ci vediamo a settembre, ah no” | VIDEO

Pio e Amedeo prendono di mira Barbara D’Urso | VIDEO

Ospiti del Festival del Cinema a Maratea, in Basilicata, Pio e Amedeo hanno sparato a zero su Barbara D’Urso lanciando una serie di frecciatine che non tutti sui social hanno gradito.

“Quando ci hanno detto venite al Marateale, abbiamo visto grandissimi nomi Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, poi abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso e quindi abbiamo detto: ‘Vabbuò chiamano cani e porci allora andiamo pure noi'” ha esordito il duo comico.

“Noi pensavamo di non meritarcelo, ma quando abbiamo visto Barbara D’Urso abbiamo detto andiamo. Barbara D’Urso, Rovazzi… Hanno chiamato proprio tutti” hanno aggiunto i due.

“Abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi” “Tanto con lei ci vediamo a sett… ah no” Pio e Amedeo continuano a prendere di mira Barbara D’Urso.

E citano la loro amica Maria De Filippi, senza un apparente motivo pic.twitter.com/TYOcykwQks — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 30, 2023

Poi il riferimento all’addio della conduttrice a Pomeriggio 5: “Salutiamo a Barbara, salutiamo. Tanto con lei ci vediamo a sette… A no!”.

“Si scherza Barbara. Si scherza Barbara – ha ribadito Grieco – ma tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene, ma almeno noi lo diciamo non siamo come quelli dello spettacolo che vanno in giro e dicono ‘Barbara sei grande’, noi ci mettiamo la faccia, potete fare anche i video”.

“Ma quando Pier Silvio ha detto no a Barbara? Ma quanto è stato bello?” ha poi affermato Amedeo prima di scoppiare a ridere.

E ancora: “Noi misuriamo la grandezza di questi personaggi da come si mettono in gioco. Ad esempio Maria De Filippi da noi si è sempre fatta mettere in mezzo, quindi la grandezza di una personalità si vede anche da questo. Io penso che la D’Urso sia una intelligente e quindi salutiamo a Barbara”.

Il sospetto venuto a molti sui social è che le parole del duo comico nascondessero molto di più e cioè che Pio e Amedeo, sotto la forma dell’ironia, abbiano detto ciò che pensavano realmente di Barbara D’Urso, la quale, almeno per il momento, non ha commentato le parole dei due.