Barbara D’Urso ospite di Belve? La foto sui social che fa sognare i follower: “La puntata che tutti aspettiamo”

Barbara D’Urso ospite di Belve? La foto sui social che fa sognare i follower

È bastata una foto di Barbara D’Urso e Francesca Fagnani insieme per far sognare i follower, che ora invocano a gran voce una puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto proprio dall’ex giornalista di La7, con protagonista l’ex presentatrice di Pomeriggio 5.

Ospite del Festival del cinema a Maratea, in Basilicata, Barbara D’Urso ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono insieme ad alcuni personaggi famosi, tra cui Carlo Verdone, Lino Banfi e per l’appunto Francesca Fagnani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Proprio la foto con la Fagnani, però, ha stuzzicato la fantasia dei follower, desiderosi di vedere Barbara D’Urso intervistata dalla “belva” e magari dire tutto quello che ancora non è stato rivelato sul suo allontanamento da Pomeriggio 5.

“Vivo per questa puntata di Belve. Riprenditi tutto ciò che è tuo, Barby” è uno dei commenti che si legge su Twitter. E ancora: “Nessuno mette Barbara in un angolo”.

Vedremo mai Barbara D’Urso sullo sgabello di Belve? A questo punto non resta che aspettare la prossima edizione del programma, in onda in autunno.