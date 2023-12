Pio e Amedeo: “Chiara Ferragni è il simbolo del degrado culturale, sottovaluta l’intelligenza delle persone”

Pio e Amedeo: “Chiara Ferragni è il simbolo del degrado culturale”

Durissimo attacco di Pio e Amedeo nei confronti di Chiara Ferragni, definita dal duo comico “il simbolo del degrado culturale”.

Intervistati dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita del loro film, Come può uno scoglio, i due comici hanno dichiarato: “Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone”.

“Spero che il suo caso sia l’inizio della fine” ha aggiunto Amedeo Grieco commentando il caso Balocco che ha coinvolto l’influencer.

Il duo comico aveva preso di mira Chiara Ferragni già in uno sketch andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene in cui avevano inscenato una gag su “Il pandoro di Pio e Amedeo”.

“Se comprate il pandoro rosso dentro trovate il biglietto del film nostro. Il ricavato andrà in beneficenza… A noi! Se qualcosa va storto tra un anno chiediamo scusa. Facciamo un video dove siamo trasandati, con la maglietta del pigiama di quando ti ricoverano, il trucco sbavato. Poi piangiamo un pochettino e chiediamo scusa. Oggi la dignità la puoi comprare, costa un milione”.