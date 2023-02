Papa Francesco scrive a Lino Banfi per la morte della moglie: la commovente lettera

Papa Francesco scrive a Lino Banfi per la morte della moglie

Dopo la scomparsa della moglie, Lucia Lagastra, Papa Francesco ha scritto una lettera di cordoglio a Lino Banfi. “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”, ha scritto Bergoglio. Banfi e Lagastra erano sposati da 61 anni.

“La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera”, ha aggiunto Francesco, il quale ha incontrato diverse volte l’attore, definendolo “l’abuelo d’Italia” per il suo ruolo decennale da nonno in un Medico in famiglia.

“Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia”, ha concluso papa Francesco: “Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione sella Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”.

Lino Banfi e Papa Francesco hanno instaurato fin da subito un rapporto di affetto reciproco e questa missiva ne è la conferma. Prima della morte della moglie, l’attore aveva detto di voler morire insieme a lei. Una frase che già Lucia Lagastra aveva detto al marito nei mesi della pandemia.

“Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”, aveva detto la signora, malata di Alcheimer. Un fatto che Banfi aveva confidato proprio al Papa.

“Gli ho chiesto quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Papa Francesco gli aveva risposto di non avere il potere di esaudire tale desiderio, ma che avrebbe pregato per loro.