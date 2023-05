Paolo Noise, la rivelazione shock sul malore e il ritiro dall’Isola dei Famosi

Paolo Noise ha parlato per la prima volta del malore che lo ha costretto al ritiro dall’Isola dei Famosi, rivelando anche di essersela “vista brutta”.

Lo speaker radiofonico della trasmissione Lo Zoo di 105, si è collegato proprio con il programma rivelando di aver sofferto di una condizione gastrointestinale, ma soprattutto di un grave aumento della pressione sanguigna che lo ha costretto al ritiro dal reality di Canale 5.

“Ci tengo a ringraziare l’équipe medica di salvataggio, gli elicotteristi e la gente con gli scafi. Sono stati tutti eccezionali e di una comprensione umana. Ho avuto un picco pressorio importante: 160 su 110, dovuto presumibilmente alla disidratazione” ha affermato Paolo Noise.

Il conduttore, quindi, ha raccontato: “Ero sdraiato su una spiaggia buia di notte, ci sono voluti 40 minuti di barca dal primo centro medico. Purtroppo è stata una cosa molto pesante anche per Marco che si è spaventato tantissimo. Mi hanno stabilizzato e poi è arrivato l’elicottero di notte, con la pioggia e mi ha portato prima in centro medico e poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri e mi hanno fatto due stabilizzazioni”.

“Da oggi in poi dovranno cambiare un po’ di cose nella mia vita ma questo mi permetterà di fare tante altre avventure e di stare per tanto tempo con mia moglie. Me la sono vista davvero brutta” ha concluso Paolo Noise.