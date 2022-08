Paola Turci in ospedale per trauma cranico. Pascale: “Il peggio è passato”

Paola Turci si sarebbe dovuta esibire oggi, 29 agosto, a Forlì ma a causa di “brutta caduta” è stata costretta a rinviare il concerto a data da destinarsi. La cantante, infatti, al momento è ricoverata in ospedale con un trauma cranico e con un post sui social ha tranquillizzato il suo pubblico: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno – ha scritto – Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutt@ quant@”.

Anche la moglie Francesca Pascale ha deciso di rasserenare i fan con un post su Instagram: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”, ha scritto sotto uno scatto che la ritrae insieme a Paola Turci con il mare alle loro spalle.

La data di Forlì del tour “Io sono” aveva registrato il tutto esaurito. Inizialmente il concerto era previsto per il 19 giugno all’Arena San Domenico, ma a causa del Covid l’artista lo aveva posticipato proprio al 29 agosto.