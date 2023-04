Paola e Chiara sulla reunion a Sanremo: “La vita ci ha portate a dividerci, ma i social ci volevano insieme”

La loro “Furore” è stata un successone al Festival di Sanremo, e in breve sono diventate protagoniste di diversi meme sui social riacquisendo la popolarità di un tempo: Paola & Chiara – prossime madrine del Pride 2023 a Roma – raccontano la loro discesa e risalita. L’ultima edizione del Festival ha segnato la loro reunion dopo lo scioglimento del 2013. “In quei dieci anni – spiega Paola a Repubblica – la vita ha preso il sopravvento, abbiamo vissuto le esperienze che avremmo sempre voluto fare: io volevo proseguire con la musica e con le mie serate da dj”. Chiara invece si è dedicata “sempre più spesso alla recitazione. Tra le ultime cose fatte ho partecipato a una puntata della serie Mare fuori”.

Lo strappo non è stata una conseguenza dell’insuccesso: “Abbiamo avuto brani che sono andati molto bene, altri meno. Credo dipenda anche dal fatto che abbiamo sempre giocato molto con la nostra immagine e con il pop”, spiega Paola. Chiara specifica ancora: “Promozione, video, era diventato tutto molto oneroso. Eravamo uscite dalle major e da indipendenti era difficile far fronte all’impegno economico che occorre per fare dischi. Abbiamo ammesso di non potercela fare e abbiamo lasciato”. Per Paola però quello “non è il motivo principale, questa è stata solo una delle cause. Di fronte a un risultato non pienamente soddisfacente si genera un nervosismo che si riversa sul rapporto con questo mestiere. Quando si è in due, o in una band, il nervosismo diventa motivo di discussione anche per le cose minime. Non ci divertivamo più. E quando la tensione supera il divertimento cantare diventa un peso”.

La spinta dei social ha giocato un ruolo importante per la loro reunion: “Ogni anno all’avvicinarsi di Sanremo arrivava la richiesta di rivederci insieme. Sui social sono state addirittura lanciate delle campagne. Poi, l’anno scorso, ecco un’onda più forte delle precedenti: avevo invitato Chiara a un mio dj set nel centro di Milano, hanno cominciato a farci foto, un video è diventato virale e da lì è iniziato un tam tam pazzesco. I social hanno rivoluzionato le nostre vite oltre che la musica”.