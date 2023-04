Paola Di Benedetto lascia Rtl 102.5: “Ho bisogno di una pausa”

Paola Di Benedetto spiazza i fan con un annuncio inaspettato: la conduttrice vicentina, infatti, ha fatto sapere ai suoi follower che non sarà più speaker della radio Rtl 102.5.

“Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102,5 per questo viaggio insieme – ha scritto Paola Di Benedetto sul suo profilo Instagram – Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”.

La modella era da diversi anni al timone di The Flight, programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì, condotto insieme a Matteo Campese e Francesco Taranto.

Paola Di Benedetto, inoltre, per due anni ha condotto dall’Arena di Verona lo show Rtl 102.5 Power Hits Estate.

La conduttrice, che nel 2021 e 2022 ha presentato tra le altre cose Hot Factor e Ante Factor, entrambi spin-off di X Factor in onda su Sky Uno e TV8, non ha chiarito quali siano i suoi programmi per il futuro.