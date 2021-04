A che ora inizia la cerimonia degli Oscar 2021: l’orario della messa in onda

A che ora inizia la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 in programma nella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile? Ve lo diciamo subito: in Italia la diretta tv partirà alle ore 00,15 (l’orario d’inizio ufficiale della cerimonia di premiazione è fissato per le ore 2). La chiusura è invece prevista per le ore 5 del mattino. In tutto quindi la durata stimata della diretta tv italiana dell’evento è di circa 4 ore e 45 minuti. Pronti per la maratona?

Streaming e tv

Dove vedere la notte degli Oscar 2021 in diretta tv e live streaming? La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in chiaro – gratis – a partire dalle ore 00,15 di lunedì 26 aprile 2021 su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e via satellite su Sky Cinema Oscar (canale 303) e su Sky Uno (108). Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

Novità

Abbiamo visto a che ora inizia la notte degli Oscar 2021, ma quali sono le novità di quest’anno? A causa della pandemia, i criteri di ammissibilità dei film sono stati modificati per tenere conto di quelli originariamente destinati ad essere distribuiti nelle sale ma che, alla fine, sono stati distribuiti direttamente in streaming; si tratta della quarta volta che la cerimonia dei premi Oscar è stata posticipata e la prima volta dall’edizione del 1934 in cui i film usciti in due diversi anni solari potranno essere candidati alla stessa edizione. A partire da questa edizione si è inoltre deciso di unire i due premi dedicati al sonoro in un’unica categoria, l’Oscar al miglior sonoro, riducendo il numero totale di categorie a 23. Altre modifiche riguardano i criteri per la miglior colonna sonora, che per essere candidata dovrà includere almeno il 60 per cento di musica originale, l’80 per cento per film di franchise o seguiti, e la votazione preliminare per il miglior film internazionale, da quest’edizione aperta a tutti i membri votanti dell’Academy.

