Rissa tra Orsini e Cappellini a “È sempre Cartabianca”: “Cretino”, “Lei è una persona disturbata” | VIDEO

Rissa tra Orsini e Cappellini a “È sempre Cartabianca” | VIDEO

Rissa televisiva tra Alessandro Orsini e Stefano Cappellini durante È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 26 marzo.

Il docente stava parlando della guerra in Ucraina quando il giornalista di Repubblica ha sorriso, scatenando la rabbia di Alessandro Orsini.

Furibonda rissa tra Orsini e Cappellini a “è sempre cartabianca”.

O : “Cappellini lei è veramente un cretino. Io non accetto che mi rida in faccia. Vada a fare il pagliaccio a Repubblica”.

C : “Lei è una persona disturbata”.#27marzo #Cappellini #Orsini #EsemprecartaBianca… pic.twitter.com/ZnTisTxJcf — Davide Scifo (@strange_days_82) March 27, 2024

“Cappellini, lei è veramente un cretino” ha affermato il docente con la conduttrice Bianca Berlinguer che è subito intervenuta: “No, professore: io non accetto che lei insulti un mio ospite”.

“Io non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io sto parlando di cose gravissime mentre muoiono migliaia di persone in Ucraina” ha aggiunto Orsini.

Cappellini, quindi, ha definito il professore una “persona disturbata” con Orsini che ha replicato: “Se Cappellini vuole fare il pagliaccio, vada a farlo a Repubblica”.

“Professore, sta perdendo il controllo di se stesso” ha affermato nuovamente la conduttrice tentando a fatica di riportare l’ordine in studio.