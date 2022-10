Stop per Ornella Vanoni, che a 88 si è rotta il femore e di conseguenza è stata costretta a rinviare il suo tour ‘Le Donne e la Musica’. A comunicarlo è stata la stessa cantante attraverso una nota stampa. L’artista ha anche spiegato che è ha riprogrammato il tour che sarebbe dovuto partito a novembre: “Sono dispiaciuta, ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi”.

“Forza e coraggio” ha concluso l’artista, “ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi . Cari saluti”. Il tour, come da nota dell’ufficio stampa, partirà “il 3 dicembre da Padova e proseguirà (in ordine) a Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova”. Con Vanoni sul palco solo musiciste: Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello.